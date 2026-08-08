Lors de sa chronique politique, Patrick Dery se penche sur la capacité étonnante de la première ministre Christine Fréchette à défendre des dossiers controversés avec une assurance inébranlable.

Que ce soit sur «la gestion rigoureuse des fonds publics» qu'elle associe à la CAQ, les ratés de Santé numérique ou le Programme de l'expérience québécoise (PEQ), comment ce « super pouvoir » de communication sera-t-il perçu lors de la campagne électorale?

Écoutez la chronique politique de Patrick Dery, samedi, au micro de Jean-François Baril.