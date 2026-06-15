Les Knicks de New York sont redevenus champions de la NBA pour la première fois depuis 1973 en fin de semaine, menés par Jalen Brunson et sa performance de 45 points.
Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jalen Brunson mène les Knicks de New York à leur premier titre depuis 1973;
- Les Spurs de San Antonio ont souffert d’un manque de profondeur de banc et d’immaturité, malgré des débuts de match dominants.
- Victor Wembanyama aurait-il dû serrer la main de ses adversaires après la défaite?
- La nécessité pour les Spurs de renforcer leur effectif.