Championne à Ottawa

Pour sa toute première participation à un Ironman, l'athlète Ariane Lalancette a créé la surprise en remportant l'épreuve d'Ottawa.

Âgée de 25 ans, la sportive de Québec a franchi la ligne d'arrivée avec un temps remarquable de 9 h 09.

Après avoir complété 3,8 km de natation, 180,2 km de vélo et un marathon de 42 km, elle a confié son immense fierté au micro de Daphnée Malboeuf et Philippe Cantin.

Grâce à cette victoire, elle décroche sa qualification pour les championnats du monde à Kona, en octobre...

Écoutez le témoignage d'Ariane Lalancette, triathlète de Québec ayant remporté l’Ironman d’Ottawa, à Cantin le matin.