Championne à Ottawa

Pour sa toute première participation à un Ironman, l'athlète Ariane Lalancette a créé la surprise en remportant l'épreuve d'Ottawa.
Âgée de 25 ans, la sportive de Québec a franchi la ligne d'arrivée avec un temps remarquable de 9 h 09.
Après avoir complété 3,8 km de natation, 180,2 km de vélo et un marathon de 42 km, elle a confié son immense fierté au micro de Daphnée Malboeuf et Philippe Cantin.
Grâce à cette victoire, elle décroche sa qualification pour les championnats du monde à Kona, en octobre...
Écoutez le témoignage d'Ariane Lalancette, triathlète de Québec ayant remporté l’Ironman d’Ottawa, à Cantin le matin.
«Rendu au kilomètre 28 à la course à pied, ça commençait à être vraiment une game mentale.»