 Aller au contenu
Championne à Ottawa

«C'était mon rêve de gagner un événement Ironman»

par 98.5

0:00
8:13

Entendu dans

Cantin le matin

le 5 août 2026 09:15

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
«C'était mon rêve de gagner un événement Ironman»
Daphnée Malboeuf / Cogeco Média

Pour sa toute première participation à un Ironman, l'athlète Ariane Lalancette a créé la surprise en remportant l'épreuve d'Ottawa.

Âgée de 25 ans, la sportive de Québec a franchi la ligne d'arrivée avec un temps remarquable de 9 h 09.

Après avoir complété 3,8 km de natation, 180,2 km de vélo et un marathon de 42 km, elle a confié son immense fierté au micro de Daphnée Malboeuf et Philippe Cantin. 

Grâce à cette victoire, elle décroche sa qualification pour les championnats du monde à Kona, en octobre...

Écoutez le témoignage d'Ariane Lalancette, triathlète de Québec ayant remporté l’Ironman d’Ottawa, à Cantin le matin

«Rendu au kilomètre 28 à la course à pied, ça commençait à être vraiment une game mentale.»

Ariane Lalancette

Vous aimerez aussi

«Il faut parler d'autre chose pour intéresser le public à autre chose»
Les amateurs de sports
«Il faut parler d'autre chose pour intéresser le public à autre chose»
0:00
9:55
«Pourquoi on ne peut pas avoir de belles choses chez nous?»
Les amateurs de sports
«Pourquoi on ne peut pas avoir de belles choses chez nous?»
0:00
7:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Violent impact à Laval: deux jeunes meurent à haute vitesse
Rattrapage
Ils ont pris la fuite de la police
Violent impact à Laval: deux jeunes meurent à haute vitesse
«Je veux que les gens se souviennent de ce moment-là» -Fabiola Nyrva Aladin
Rattrapage
L’Orchestre Métropolitain au pied du Mont-Royal
«Je veux que les gens se souviennent de ce moment-là» -Fabiola Nyrva Aladin
Gastronomie et musique au menu du Festin culturel de Brossard
Rattrapage
Cantin le matin
Gastronomie et musique au menu du Festin culturel de Brossard
«J'ai l'impression que lire est devenu comme un luxe»
Rattrapage
Vers un monde post-alphabétisé?
«J'ai l'impression que lire est devenu comme un luxe»
Opération Saint-Laurent: une grande mobilisation pour nettoyer le fleuve
Rattrapage
Conscience écologique
Opération Saint-Laurent: une grande mobilisation pour nettoyer le fleuve
Un artisan québécois conçoit une batterie sur mesure pour Angine de poitrine
Rattrapage
Cantin le matin
Un artisan québécois conçoit une batterie sur mesure pour Angine de poitrine
«C'est le monde de la mode qui n'est pas adapté à nos corps»
Rattrapage
Poids des stars et image corporelle
«C'est le monde de la mode qui n'est pas adapté à nos corps»
Nouveau stade au parc Jarry: une alternative originale sur la table
Rattrapage
Tennis
Nouveau stade au parc Jarry: une alternative originale sur la table
Primaire démocrate au Michigan: une lutte serrée entre Stevens et El-Sayed
Rattrapage
Scrutin aux États-Unis
Primaire démocrate au Michigan: une lutte serrée entre Stevens et El-Sayed
Poste 39: «Rétablir durablement la confiance entre la population et la police»
Rattrapage
SPVM de Montréal-Nord
Poste 39: «Rétablir durablement la confiance entre la population et la police»
Chirurgies au privé: le système public est-il en danger?
Rattrapage
Salles d'opération fermées
Chirurgies au privé: le système public est-il en danger?
D'anciens ministres réclament un ministère autonome des Aînés
Rattrapage
Vieillissement de la population
D'anciens ministres réclament un ministère autonome des Aînés
IPO: «Au début ça fait pop, pétille, puis après, l'effervescence disparaît»
Rattrapage
Mise en garde
IPO: «Au début ça fait pop, pétille, puis après, l'effervescence disparaît»
«L'autre élément assez fondamental, c'est la division du vote fédéraliste»
Rattrapage
Le PLQ cherche sa voie
«L'autre élément assez fondamental, c'est la division du vote fédéraliste»