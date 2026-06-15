Les Hurricanes, champions

Les Hurricanes de la coupe Stanley sont les champions de la coupe Stanley.
Écoutez le commentateur Tony Marinaro faire le bilan de la coupe Stanley avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Tony estime qu'il a sous-estimé les Hurricanes au début des séries;
- «Cette équipe était très, très impressionnante»;
- Mine de rien, sur papier, l'unité défensive des Canadiens est plus alléchante que celle des Hurricanes avec trois choix de première ronde (Mike Matheson, Noah Dobson, Kaiden Guhle), ainsi que Lane Hutson et Jayden Struble au deuxième tour;
- Les Hurricanes n'ont qu'un choix de premier tour, Miller;
- Les Canadiens doivent encore améliorer leur défensive et apprendre de la philosophie gagnante des Hurricanes.