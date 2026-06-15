Réouverture du détroit d'Ormuz

La réouverture potentielle du détroit d'Ormuz pourrait entraîner une baisse du prix du baril de pétrole, mais le prix à la pompe ne diminue pas immédiatement en raison de la chaîne d'approvisionnement et de l'incertitude sur le marché.

Écoutez à ce sujet Philippe Goulet Coulombe au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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