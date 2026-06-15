La toute récente entente entre les États-Unis et l'Iran est fragile et elle incite à la méfiance au Sud du Canada.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine, Valérie Beaudoin, présentement à Las Vegas, avec Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- La méfiance locale envers l’entente États-Unis–Iran est bien présente à Las Vegas;
- Très peu de Canadiens ont visité Las Vegas depuis des mois;
- Selon Valérie Beaudoin, on revient plus ou moins à la case départ, avant le déclenchement de ce conflit;
- Les Israéliens restent opposés au retrait du Liban;
- Le scepticisme domine quant à un réel changement ou à la portée de l’accord.