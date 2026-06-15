Une compétition qui laisse des marques...

Kathrine Huet, courtière immobilière et ancienne recherchiste de la station, est revenue sur sa victoire serrée par quatre votes contre trois à l’émission Survivor.

Malgré un jury qu'elle qualifie d'«amer», empreint de rancœur et d'ego, elle a su tirer son épingle du jeu.

L'ex-participante a souligné la cruauté de cette aventure qui laisse des blessures psychologiques et émotionnelles persistantes chez certains joueurs.

Enfin, Catherine a évoqué la complexité du conseil final où sa vision stratégique s'est heurtée à la sensibilité de son alliée, Isabelle.

Écoutez Kathrine Huet, la grande gagnante de la 4e saison de Survivor Québec, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.