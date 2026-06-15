Une compétition qui laisse des marques...

Kathrine Huet, courtière immobilière et ancienne recherchiste de la station, est revenue sur sa victoire serrée par quatre votes contre trois à l’émission Survivor.
Malgré un jury qu'elle qualifie d'«amer», empreint de rancœur et d'ego, elle a su tirer son épingle du jeu.
L'ex-participante a souligné la cruauté de cette aventure qui laisse des blessures psychologiques et émotionnelles persistantes chez certains joueurs.
Enfin, Catherine a évoqué la complexité du conseil final où sa vision stratégique s'est heurtée à la sensibilité de son alliée, Isabelle.
Écoutez Kathrine Huet, la grande gagnante de la 4e saison de Survivor Québec, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.
«Quand on a beau dire que c’est un jeu, ça touche aux émotions. Tu sors de là avec des blessures. Donc c’est pas un jeu à prendre à la légère. C’est un jeu aussi cruel, le fun mais cruel.»