Controverse sur les réseaux sociaux

Une soirée bien spéciale s’est déroulée sur le terrain de la Maison-Blanche dimanche: un combat de UFC.

Était-ce pour souligner le 250e anniversaire des États-Unis? Ou le 80e anniversaire de naissance de Donald Trump?

Chose certaine, ça a dérangé sur les réseaux sociaux. Des personnalités politiques ont pris la parole, dont Hillary Clinton, pour rappeler que la Maison-Blanche appartient à l’ensemble des Américains et non au président américain uniquement.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle parler de cet évènement qui a retenu l’attention au micro de Patrick Lagacé, lundi.