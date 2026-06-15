Elle n'avait pas été attachée au préalable

Pendant la fin de semaine, une vidéo montrant une jeune femme mourir lors d’un saut à l’élastique est devenue virale.

On voit la femme de 21 ans se faire lancer dans le vide par des travailleurs, mais ceux-ci avaient visiblement oublié de l’attacher.

Elle est décédée après une chute de 40 mètres.

Avec l’intelligence artificielle, plusieurs personnes ont douté de la véracité de l'événement, malgré la vidéo qui circule.

Écoutez Frédéric Labelle parler de cet accident mortel qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, au micro de Patrick Lagacé, lundi.