Chronique internationale

Le président américain Donald Trump célébrait son 80e anniversaire de naissance dimanche. Pour l’occasion, il s’est offert deux cadeaux: un spectacle d’arts martiaux mixtes sur le terrain de la Maison-Blanche et un protocole d’entente avec l’Iran.

Si cet accord se concrétise - la signature est prévue vendredi -, les attaques prendront fin et le détroit d’Ormuz pourra rouvrir complètement.

Mais est-ce vraiment la fin de la guerre? La situation a-t-elle vraiment évolué depuis le début du conflit?

Écoutez Jean-François Lépine faire le point sur l’actualité internationale au micro de Patrick Lagacé, lundi.