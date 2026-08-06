Subventions cachées et 3e lien

De retour de vacances, Paul St-Pierre Plamondon a vivement critiqué la décision du gouvernement d’accorder 268 millions $ d’aide financière, sans annonce publique au préalable.

Présentant son nouveau candidat dans Lévis, Yannick Godbout, le chef péquiste a réitéré qu’un gouvernement du Parti Québécois privilégierait un tunnel réservé au transport en commun plutôt qu'un lien autoroutier.

Il a également réactivé ses accusations de corruption et de financement illicite visant le Parti libéral du Québec.

Écoutez le résumé de la conférence de presse de Paul St-Pierre Plamondon présenté par Louis Lacroix, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant, animée par Catherine Brisson.