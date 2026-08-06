Subventions cachées et 3e lien

De retour de vacances, Paul St-Pierre Plamondon a vivement critiqué la décision du gouvernement d’accorder 268 millions $ d’aide financière, sans annonce publique au préalable.
Présentant son nouveau candidat dans Lévis, Yannick Godbout, le chef péquiste a réitéré qu’un gouvernement du Parti Québécois privilégierait un tunnel réservé au transport en commun plutôt qu'un lien autoroutier.
Il a également réactivé ses accusations de corruption et de financement illicite visant le Parti libéral du Québec.
Écoutez le résumé de la conférence de presse de Paul St-Pierre Plamondon présenté par Louis Lacroix, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant, animée par Catherine Brisson.
«Sous un gouvernement du Parti québécois, on ne pourra plus engager les fonds publics du budget courant pour faire campagne durant l'été qui précède les élections.»