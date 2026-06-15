PDQ 39 à Montréal-Nord

À la suite de la dissolution d'une partie de l'équipe du poste de quartier 39 à Montréal-Nord en raison d'allégations graves de racisme, le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, était de passage dans les studios du 98.5 pour faire le point avec Patrick Lagacé.

Des actes humiliants et d'une violence inouïe — dont le vol et l'échange de mèches de cheveux (dreads) comme des trophées de guerre — ont mené à l'ouverture d'une enquête criminelle.

Le chef de police confie avoir été mis au fait de certains éléments dès le mois de mars 2026, déclenchant immédiatement une enquête interne.

Les preuves recueillies le 11 juin dernier ont forcé une action rapide pour assurer la sécurité de la population et extirper ces comportements qu'il qualifie de déshumanisants.

Sur les 16 policiers ciblés, les dossiers de deux agents ont été officiellement transférés au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Écoutez Fady Dagher faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.