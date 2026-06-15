Un accord conclu

Les États-Unis et l’Iran ont annoncé dimanche soir un accord qui entrera en vigueur vendredi.

Selon les propos du président Donald Trump, le blocus naval américain dans le détroit d’Ormuz sera levé et ce dernier sera rouvert complètement après la signature de l’accord.

Le protocole d’accord prévoit la fin immédiate et définitive de la guerre et des opérations militaires sur différents fronts, y compris au Liban.

Une cérémonie de signature doit avoir lieu vendredi à Genève.

Écoutez Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf faire un tour d’horizon de l’actualité, lundi.