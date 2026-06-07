Découvrir le monde autrement

Une agence de voyages québécoise propose à ses clients une nouvelle façon de découvrir le monde: partir sans connaître la destination.

Ce concept prend racine dans l’émission Rendez-vous en terre inconnue, où une personnalité partait à l’autre bout du monde pour découvrir une nouvelle culture sans avoir aucune idée de l’endroit où elle allait atterrir.

Cette forme de «voyage mystère» permet aux clients de partir plus détendus puisqu’ils sont obligés de se laisser guider et n’ont pas besoin de préparer leur itinéraire des semaines avant le départ.

Écoutez la chroniqueuse voyage Fadwa Lapierre commenter cette nouvelle tendance, dimanche, au micro de Denis Lévesque.