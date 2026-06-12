Des tirs de barrage aux sulfites du spa

En ce vendredi, Étienne Marcoux offre un segment «sport et spectacle» mémorable.

Alors que la Coupe du monde de soccer s'amorce à Mexico, il ne se gêne pas pour dénoncer le coût astronomique de l'événement pour le Canada, égratignant au passage la FIFA et les simulations des joueurs sur le terrain.

Mais le véritable sommet de sa chronique survient lorsqu'il souligne, à sa manière bien unique, la toute dernière présence en ondes de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson.

Écoutez le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.