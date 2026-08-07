Gravir le Kilimandjaro pour la Fondation Cervo

Une dizaine d'entrepreneurs québécois ont repoussé leurs limites en effectuant l'ascension du célèbre Kilimandjaro au profit de la Fondation Cervo, un organisme phare dans la recherche sur la santé mentale et les maladies cérébrales, comme la maladie d'Alzheimer.
Écoutez la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina, qui a pris part à cette aventure exigeante, témoigner de son expérience marquante, vendredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
«C'est près de 6000 mètres d'altitude. Donc l'oxygène se fait rare, et il y a le froid, et la fatigue aussi. Ça prend de la volonté de faire et pas juste été une question d'entraînement physique. Ça a été un véritable test mental. Mais c'est accessible pour vous et moi qui avons envie de faire ça.»