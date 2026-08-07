Gravir le Kilimandjaro pour la Fondation Cervo

Une dizaine d'entrepreneurs québécois ont repoussé leurs limites en effectuant l'ascension du célèbre Kilimandjaro au profit de la Fondation Cervo, un organisme phare dans la recherche sur la santé mentale et les maladies cérébrales, comme la maladie d'Alzheimer.

Écoutez la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina, qui a pris part à cette aventure exigeante, témoigner de son expérience marquante, vendredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.