Hommage à Catherine Brisson

À l’occasion de la dernière émission de Catherine Brisson à l’émission matinale, le chroniqueur scientifique Martin Carli fait le point sur tous les avantages que va avoir ce changement d’horaire sur sa santé.

En plus de pouvoir de nouveau se synchroniser avec la lumière du jour, elle va pouvoir se synchroniser avec le reste de son cercle social, ce qui aura des bienfaits sur son cerveau.

Il souligne que travailler avec un rythme normal va lui permettre d’améliorer son sommeil, en plus de limiter les risques qu’elle développe des troubles cardiovasculaires, digestifs, de l’obésité, des troubles métaboliques et de l’anxiété.

Une nouvelle qui la réjouit, mais un peu moins le reste de l’équipe qui reviendra sur le même horaire à la saison prochaine...

Écoutez le chroniqueur scientifique Martin Carli rendre hommage à sa façon à Catherine Brisson, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.