Dans vos poches

Dès le 5 octobre prochain, une nouvelle réglementation imposera une garantie légale obligatoire sur les appareils électroniques et électroménagers, une mesure qui aura d'importantes répercussions financières pour les consommateurs.

Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, explique qu'en l'absence d'analyse rigoureuse des coûts ou de consultations approfondies auprès des détaillants et des fabricants, cette loi entraînera une hausse automatique des prix d'au moins 10%.

Ce «plan de protection obligatoire», loin d'être gratuit, sera directement intégré dans le coût des produits.

Écoutez l'entretien avec Michel Rochette vendredi à Lagacé le matin.