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Un premier point pour le Canada en Coupe du monde?

«En sol canadien, la foule risque de donner des ailes à cette équipe-là»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 juin 2026 08:34

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«En sol canadien, la foule risque de donner des ailes à cette équipe-là»
La Coupe du monde de soccer 2026 a débuté jeudi soir avec le match Maexique-Afrique du Sud. / Misper Apawu / AP Phot

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de soccer a été donné à Mexico, et c'est vendredi à 15 h que le Canada fait son entrée en lice face à la Bosnie-Herzégovine. 

Bien que les attentes restent modérées, le nouveau format de la compétition offre d'excellentes chances de qualification pour le tour suivant, à condition de viser la première place du groupe B.

Le Canada, qui n'a encore jamais marqué de point en six matchs de phase finale dans son histoire, compte sur l'appui de la foule et sur une forte présence québécoise — dont le gardien partant Maxime Crépeau — pour créer la surprise face aux Bosniens, tombeurs de l'Italie en qualifications.

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif de Cogeco Nouvelles, au micro de Patrick Lagacé vendredi matin. 

«On parle beaucoup des prix des billets, de tout ce qui se passe aux alentours de la politique, mais la compétition, les partisans qui vibrent au rythme des matchs, c'est surtout ça aussi qu'il faut retenir.»

Jeremy Filosa

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