Un premier point pour le Canada en Coupe du monde?

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de soccer a été donné à Mexico, et c'est vendredi à 15 h que le Canada fait son entrée en lice face à la Bosnie-Herzégovine.

Bien que les attentes restent modérées, le nouveau format de la compétition offre d'excellentes chances de qualification pour le tour suivant, à condition de viser la première place du groupe B.

Le Canada, qui n'a encore jamais marqué de point en six matchs de phase finale dans son histoire, compte sur l'appui de la foule et sur une forte présence québécoise — dont le gardien partant Maxime Crépeau — pour créer la surprise face aux Bosniens, tombeurs de l'Italie en qualifications.

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif de Cogeco Nouvelles, au micro de Patrick Lagacé vendredi matin.