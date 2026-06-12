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Projet de loi C-34 sur les réseaux sociaux

«Est-ce que le ministre Miller va réussir là où tous les autres ont échoué?»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 juin 2026 08:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Est-ce que le ministre Miller va réussir là où tous les autres ont échoué?»
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le gouvernement fédéral a déposé cette semaine le projet de loi C-34, une pièce législative ambitieuse qui vise à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans.

Si l’intention est louable, les modalités d'application et la féroce résistance des lobbys industriels soulèvent déjà de sérieux doutes quant à sa réussite.

Dimitri Soudas a rappelé qu’il s’agit de la quatrième tentative d'Ottawa pour faire adopter une telle réglementation.

Inspiré d'un modèle récemment mis en place en Australie, le texte législatif comporte toutefois des zones grises qui font sourciller.

Écoutez la chronique sur la politique fédérale de Dimitri Soudas, vendredi à Lagacé le matin

Autres sujets abordés

  • L'assermentation historique de la Montréalaise Louise Arbour comme gouverneure générale;
  • Départ du premier ministre Mark Carney pour une tournée européenne cruciale avant le G7; 
  • L'incertitude plane toujours sur l'avenir de l'ACEUM à l'approche de l'échéance du 1er juillet.

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