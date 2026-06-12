Projet de loi C-34 sur les réseaux sociaux

Le gouvernement fédéral a déposé cette semaine le projet de loi C-34, une pièce législative ambitieuse qui vise à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans.

Si l’intention est louable, les modalités d'application et la féroce résistance des lobbys industriels soulèvent déjà de sérieux doutes quant à sa réussite.

Dimitri Soudas a rappelé qu’il s’agit de la quatrième tentative d'Ottawa pour faire adopter une telle réglementation.

Inspiré d'un modèle récemment mis en place en Australie, le texte législatif comporte toutefois des zones grises qui font sourciller.

Écoutez la chronique sur la politique fédérale de Dimitri Soudas, vendredi à Lagacé le matin.

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