Aux portes du statut de billionaire

Vendredi marque une étape historique sur les marchés boursiers, avec l'introduction en bourse (IPO) de SpaceX.

L'entreprise d'Elon Musk cherche à lever entre 75 et 86 milliards de dollars US, ce qui dépasse largement tous les records précédents.

Cette valorisation sans précédent pourrait officiellement faire d'Elon Musk le tout premier billionaire de l'histoire.

Au-delà de son dirigeant, cet événement transforme la vie de 4000 employés et ex-employés détenteurs de parts qui deviennent millionnaires, tandis que le fonds de pension Teachers de l'Ontario voit son investissement initial de 300 millions exploser à 16 milliards de dollars.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, vendredi à Lagacé le matin.