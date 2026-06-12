Filière batterie et environnement

L'exercice du pouvoir au provincial et au fédéral est sévèrement remis en question depuis plusieurs semianes.

À Québec, les centaines de millions de dollars injectés par François Legault dans la filière batterie sans mandat électoral clair — notamment face aux déboires de Nemaska Lithium et Northvolt— font grincer des dents.

À Ottawa, les décisions unilatérales de Mark Carney sur le pétrole ou l'annulation de la taxe Netflix, combinées à la centralisation des pouvoirs environnementaux, illustrent une déconnexion similaire.

Ce manque de transparence envers la population provoque-t-il un rejet généralisé des institutions?

Écoutez le billet de Luc Ferrandez à ce sujet, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.