International

À l’occasion de sa chronique internationale, Jean-François Lépine se penche sur le «brouillard de la guerre» qui entoure les négociations au Moyen-Orient, alors que des rumeurs persistantes évoquent la signature imminente d'un cessez-le-feu.

Selon des informations préliminaires en provenance d'Iran, un accord de paix crucial impliquant directement Téhéran et les États-Unis serait sur le point d'être conclu.

Ce dénouement, qui pourrait être officialisé dès ce dimanche à Genève, inclurait un arrêt complet des hostilités sur tous les fronts, s'étendant également au territoire libanais.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine analyser la situation géopolitique, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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