Les réactions fusent sur le web

Une initiative de Soccer Laval suscite énormément de réactions. L'organisation met en place des matchs « silencieux » ce week-end, une mesure visant à offrir aux jeunes une expérience positive et à développer leur autonomie en éliminant la pression externe.

Concrètement, cette règle s'applique aux personnes à l'extérieur du terrain de jeu, soit les parents et les entraîneurs.

Pendant ces rencontres, il est interdit de crier, de donner des consignes ou même d'applaudir et de célébrer les actions de jeu. Les entraîneurs ne pourront transmettre leurs directives qu'avant le match ou à la mi-temps.

Un superviseur de match sera présent sur place pour s'assurer du respect des consignes.

Sur les réseaux sociaux, les avis sont extrêmement partagés.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.