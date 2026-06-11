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Spectacle L’expérience de la vie

«Je pense que l'humoriste, c'est quelqu'un qui tend un miroir à la société»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 juin 2026 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Je pense que l'humoriste, c'est quelqu'un qui tend un miroir à la société»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L’humoriste française Anne Roumanoff présentera son spectacle L’expérience de la vie, jeudi soir, à l’Olympia de Montréal et vendredi au Théâtre Capitole à Québec.

Écoutez l’humoriste en discuter au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

«Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de parler de tous les changements de la société, de comportement, toutes les nouvelles manières de faire et de voir les choses. Ça me passionne. Je pense que l'humoriste c'est quelqu'un qui tend un miroir à la société. Et évidemment, elle a beaucoup bougé depuis 40 ans. Donc forcément, heureusement, la manière de l'humour change aussi.»

Anne Roumanoff

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