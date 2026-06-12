Après près de 10 ans d’émission matinale

Pour souligner le départ de Catherine Brisson près d’une décennie à l’émission du matin, Frédéric Labelle a décidé de revenir avec humour sur sa carrière.

Depuis ses débuts en Mauricie, ses années avec Paul Arcand, son attachement à sa ville natale, Chicoutimi-Nord, tout y passe.

Pour marquer le coup, il donne même la parole à la mère de Catherine, «Maman Brisson».

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle rendre un dernier hommage à sa collègue Catherine Brisson, vendredi, à l’émission Lagacé le matin.