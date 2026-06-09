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Des suites d'une longue maladie

Décès de Sophie Faucher à 68 ans: Vibrants hommages à une comédienne adorée

par 98.5

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18:31

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 juin 2026 18:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Décès de Sophie Faucher à 68 ans: Vibrants hommages à une comédienne adorée
L'actrice, autrice et scénariste Sophie Faucher est décédée mardi à l'âge de 68 ans. / Andréanne Gauthier / Agence Gaillard

L'actrice, autrice et scénariste Sophie Faucher est décédée mardi à l'âge de 68 ans.

L'artiste s'est éteinte des suites d'un cancer. Après avoir combattu la maladie au milieu des années 2010, elle a malheureusement fait face à une récidive, et son état de santé s'est dégradé au cours de la dernière année.

Sophie Faucher était grandement appréciée du public, notamment pour ses rôles marquants dans Dumas, Indéfendable, ou encore pour son interprétation inoubliable de Crystale Bouvier-Montgomery dans la série culte Le cœur a ses raisons.

Elle possédait également une impressionnante feuille de route en doublage, prêtant sa voix à d'innombrables productions américaines en plus d'assurer la narration de la célèbre série pour enfants Caillou.

Écoutez les témoignages vibrants de ses amis et collaborateurs Marc Labrèche, Marc Brunet et Brigitte Paquette, ce jeudi à l'émission Le Québec maintenant.

«C’était vraiment une fille de party! Elle voulait toujours plus de partys, c’était inépuisable. [...] Tout le monde autour, on était fans de Sophie, on était tellement contents de jouer avec elle.»

Marc Labrèche

«Sophie, quand elle arrivait quelque part, elle commandait l’attention, il fallait absolument qu’on la voit. Ça pouvait parfois déranger des gens, mais c’était extraordinaire parce qu’elle finissait toujours par charmer tout le monde: elle n’avait aucune malice.»

Brigitte Paquette

«C’est cet esprit de lâcher-prise qu'elle avait. Elle arrivait sur le plateau et elle était prête à tout. On ne sentait jamais une retenue ou une gêne. C’était : "Demandez-moi n’importe quoi, je fonce." Et elle le faisait.»

Marc Brunet

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