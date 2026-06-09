Des suites d'une longue maladie

L'actrice, autrice et scénariste Sophie Faucher est décédée mardi à l'âge de 68 ans.

L'artiste s'est éteinte des suites d'un cancer. Après avoir combattu la maladie au milieu des années 2010, elle a malheureusement fait face à une récidive, et son état de santé s'est dégradé au cours de la dernière année.

Sophie Faucher était grandement appréciée du public, notamment pour ses rôles marquants dans Dumas, Indéfendable, ou encore pour son interprétation inoubliable de Crystale Bouvier-Montgomery dans la série culte Le cœur a ses raisons.

Elle possédait également une impressionnante feuille de route en doublage, prêtant sa voix à d'innombrables productions américaines en plus d'assurer la narration de la célèbre série pour enfants Caillou.

Écoutez les témoignages vibrants de ses amis et collaborateurs Marc Labrèche, Marc Brunet et Brigitte Paquette, ce jeudi à l'émission Le Québec maintenant.