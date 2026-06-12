Traquer les lanceurs d'alerte

Les révélations de Radio-Canada entourant le congédiement du lanceur d'alerte Olivier Smith-Lauzon continuent de faire réagir à Québec.

Rappelons que le gouvernement aurait sollicité l'aide de l'UPAC pour identifier la source à l'origine des fuites médiatiques concernant les ratés de la filière batterie.

Écoutez Patrick Lagacé, qui qualifie cette démarche de dérive politique injustifiée, vendredi dans son tour d'horizon de l'actualité.

Celui-ci remet en question l'utilité actuelle de l'organisation.