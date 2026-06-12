Traquer les lanceurs d'alerte

Les révélations de Radio-Canada entourant le congédiement du lanceur d'alerte Olivier Smith-Lauzon continuent de faire réagir à Québec.
Rappelons que le gouvernement aurait sollicité l'aide de l'UPAC pour identifier la source à l'origine des fuites médiatiques concernant les ratés de la filière batterie.
Écoutez Patrick Lagacé, qui qualifie cette démarche de dérive politique injustifiée, vendredi dans son tour d'horizon de l'actualité.
Celui-ci remet en question l'utilité actuelle de l'organisation.
«Est-ce que l'UPAC sert encore à quelque chose? [...] On est rendu maintenant vers de très petits poissons, et on dirait qu'on n'est tellement pu occupé qu'on a le temps maintenant de faire la traque aux fonctionnaires qui décident de parler à des journalistes, de parler à des députés. Je trouve ça extrêmement décevant de la part de l'UPAC.»
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