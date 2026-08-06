Pré-campagne québécoise

Victor Henriquez analyse les premiers mouvements de la pré-campagne électorale au Québec.

Alors que le Parti québécois ravive le débat souverainiste pour rallier les péquistes désabusés, les formations adverses misent sur l'incertitude économique pour contrer cet élan.

Il commente également le dévoilement du slogan conservateur «Oser pour vrai», la démission de la députée caquiste Chantal Soucy ainsi que l'arrivée de nouveaux candidats.

Écoutez la chronique politique de Victor Henriquez, jeudi midi, avec Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Sur la scène fédérale, le chroniqueur décortique les attaques de Pierre Poilievre ciblant Mark Carney dans le cadre des négociations tarifaires complexes avec Donald Trump.