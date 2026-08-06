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Pré-campagne québécoise

«Les slogans qui disent quelque chose aux bonnes personnes, c'est ça qui marche»

par 98.5

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14:30

Entendu dans

Le midi

le 6 août 2026 13:28

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

«Les slogans qui disent quelque chose aux bonnes personnes, c'est ça qui marche»
Victor Henriquez / Cogeco Média

Victor Henriquez analyse les premiers mouvements de la pré-campagne électorale au Québec.

Alors que le Parti québécois ravive le débat souverainiste pour rallier les péquistes désabusés, les formations adverses misent sur l'incertitude économique pour contrer cet élan.

Il commente également le dévoilement du slogan conservateur «Oser pour vrai», la démission de la députée caquiste Chantal Soucy ainsi que l'arrivée de nouveaux candidats. 

Écoutez la chronique politique de Victor Henriquez, jeudi midi, avec Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal. 

Sur la scène fédérale, le chroniqueur décortique les attaques de Pierre Poilievre ciblant Mark Carney dans le cadre des négociations tarifaires complexes avec Donald Trump.

«Du côté du Parti québécois, on a décidé, en ce début de précampagne, d'aller rechercher les péquistes désabusés qui étaient partis à la CAQ.»

Victor Henriquez

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