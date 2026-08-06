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L'actualité politique américaine

«Le seul vrai tarif qui nous affecte le plus, c'est l'incertitude»

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10:28

Entendu dans

Le midi

le 6 août 2026 12:42

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

«Le seul vrai tarif qui nous affecte le plus, c'est l'incertitude»
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Les animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal abordent les récents développements de la politique américaine avec le spécialiste Guillaume Lavoie.

À la suite d'un vote d'un comité sénatorial déclarant le Dr Anthony Fauci coupable d'outrage au Congrès, il analyse les intentions des républicains et l'usage du cinquième amendement.

La discussion se tourne ensuite vers les relations commerciales canadiennes et américaines, alors que Donald Trump qualifie le Canada de «nasty» face aux négociations tarifaires.

Écoutez la chronique de Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, jeudi au Midi. 

Enfin, l'équipe survole la gestion des stocks de munitions américaines en contexte de guerre et annonce un investissement majeur dans le Village à Montréal.

«Que vaut un deal avec quelqu'un qui n'accorde aucune valeur à sa propre signature?»

Guillaume Lavoie

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