Accident de la route

Un jeune passager âgé de 17 ans a subi des blessures importantes, après avoir été empalé par un poteau de clôture à la suite d'une embardée à Laval survenue dans la nuit de mercredi à jeudi.

Bien qu'il ait été transporté à l'hôpital dans un état critique, les dernières nouvelles indiquent que sa vie n'est plus en danger et qu'il s'en sortira sans séquelles majeures.

Les policiers de Laval poursuivent leur enquête afin de déterminer les causes exactes de l'accident, notamment si la vitesse a joué un rôle.

Trois autres jeunes âgés de 15 à 17 ans, qui se trouvaient également à bord du véhicule au moment de l'impact, n'ont pas été blessés gravement.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.

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