L'avocat criminaliste Me Conrad Lord analyse les suites judiciaires entourant l'arrestation de Philippe Benoît, accusé du meurtre de son fils de 16 ans en Mauricie.

Alors qu'un tir policier a blessé le suspect lors de son interception, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a ouvert une enquête.

Me Lord explique que la comparution du suspect pourra se faire depuis son lit d'hôpital.

Selon l'expert, l'évaluation de son aptitude à comparaître et de sa responsabilité criminelle sera au cœur des prochaines démarches de la défense.

Écoutez les commentaires de Me Conrad Lord sur le dossier, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.