À une victoire du sacre

Les Hurricanes de la Caroline ont signé une victoire cruciale de 4 à 2 lors du cinquième match contre les Golden Knights de Vegas.

Menant désormais la série 3 à 2, la Caroline s'approche ainsi à un seul gain de pouvoir soulever le précieux trophée.

Andrei Svechnikov a inscrit deux buts tandis que le vétéran attaquant Jordan Staal s'est également illustré en marquant dans un cinquième match consécutif en finale, rejoignant ainsi un groupe très sélect de l'histoire de la LNH qui comprend notamment Jean Béliveau et Maurice Richard.

Du côté des Golden Knights, la frustration s'installe, particulièrement chez l'entraîneur-chef John Tortorella, qui a réagi de manière cinglante lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il avait songé à remplacer son gardien Carter Hart.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé, vendredi matin.

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