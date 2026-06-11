Pour les Canadiens de 16 ans et moins

Le dossier de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans au Canada a pris une tournure inattendue. Le fédéral semble avoir fait volte-face, proposant plutôt une commission d'étude de 18 mois en collaboration avec les géants du Web.

Une décision qualifiée de véritable «comédie» par Luc Ferrandez, qui y voit l'influence de lobbyistes auprès des décideurs politiques.

Écoutez son coup de gueule, jeudi, à Lagacé le matin.

Parallèlement, Luc Ferrandez s'interroge sur l'indépendance de Mark Carney, pressenti pour conseiller le gouvernement, en rappelant ses liens passés avec la haute finance.