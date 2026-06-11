Jérémy Lauzon en route vers la Coupe

Si la série finale de la Ligue nationale de hockey est source de pression pour les partisans des équipes qui y participent, pour les familles des joueurs, la tension est tout aussi présente.

C’est le cas pour les parents du défenseur des Golden Knights de Vegas, Jérémy Lauzon, qui vivent toutes sortes d'émotions en suivant les exploits de leur fils.

Écoutez Manon Turbide et Ghislain Lauzon, les parents de Jérémy Lauzon, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.