Filière batterie: projets mal planifiés et évalués

Dans son coup de gueule, jeudi, Luc Ferrandez critique sévèrement le manque d'encadrement des investissements de la filière batterie, tel que rapporté par la vérificatrice générale Christine Roy.

Selon Ferrandez, les critères d'évaluation pour une simple subvention communautaire de 5000$ sont plus rigides et encadrés que ceux appliqués pour les 1,9 milliard de dollars injectés dans cette filière par le biais de décrets ministériels, sans analyse ni étude comparative préalable.

Écoutez l'analyse incisive du chroniqueur Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé jeudi matin.