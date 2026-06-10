Pas de récession?

Sans surprise, la Banque centrale du Canada a maintenu son taux directeur, mercredi.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet avec l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le gouverneur de la Banque du Canada estime que le pays n'est pas en récession;
- Ça va mal aux États-Unis, notamment avec Donald Trump qui dit «aimer l'inflation»;
- Le nouveau président de la Réserve fédérale américaine risque de ne pas pouvoir baisser les taux comme le président américain le désire;
- Dans la foulée, les marchés boursiers américains ont considérablement chuté - plus de 1 %;
- Taux directeur toujours, on s’attend à ce que la Banque centrale européenne augmente ses taux demain.
- Le rapport de la vérificatrice générale du Québec quant à la filière batterie est dévastateur.