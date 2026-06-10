 Aller au contenu
Pas de récession?

La Banque centrale du Canada maintient son taux directeur

par 98.5

0:00
5:51

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juin 2026 18:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La Banque centrale du Canada maintient son taux directeur
À vos intérêts / Cogeco Média

Sans surprise, la Banque centrale du Canada a maintenu son taux directeur, mercredi.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet avec l'animateur Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Le gouverneur de la Banque du Canada estime que le pays n'est pas en récession;
  • Ça va mal aux États-Unis, notamment avec Donald Trump qui dit «aimer l'inflation»;
  • Le nouveau président de la Réserve fédérale américaine risque de ne pas pouvoir baisser les taux comme le président américain le désire;
  • Dans la foulée, les marchés boursiers américains ont considérablement chuté - plus de 1 %;
  • Taux directeur toujours, on s’attend à ce que la Banque centrale européenne augmente ses taux demain.
  • Le rapport de la vérificatrice générale du Québec quant à la filière batterie est dévastateur.

Vous aimerez aussi

Billets d'avion: «On ne veut surtout pas voler avec des sièges vides»
Lagacé le matin
Billets d'avion: «On ne veut surtout pas voler avec des sièges vides»
0:00
7:03
Anticipation et rationnement: l’état du marché pétrolier mondial
La commission
Anticipation et rationnement: l’état du marché pétrolier mondial
0:00
10:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le marathon de description de Claudine Douville
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
Le marathon de description de Claudine Douville
Les États-Unis déclenchent de nouvelles frappes en Iran
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
Les États-Unis déclenchent de nouvelles frappes en Iran
Quelle est la capacité réelle d'appliquer les interdictions?
Rattrapage
Loi sur les médias sociaux sécuritaires
Quelle est la capacité réelle d'appliquer les interdictions?
«C'est l'art de remettre la pâte à tarte dans le tube»
Rattrapage
Réouverture du PEQ
«C'est l'art de remettre la pâte à tarte dans le tube»
Bruel inculpé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement
Rattrapage
Patrick Bruel officiellement accusé
Bruel inculpé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement
«C'est un enjeu de santé publique» -Philippe Mercure
Rattrapage
Les dangers de l'emportiérage
«C'est un enjeu de santé publique» -Philippe Mercure
«Je trouvais la proposition vraiment intéressante» -Louis Morissette
Rattrapage
Le film Françoise, bientôt à l'affiche
«Je trouvais la proposition vraiment intéressante» -Louis Morissette
Réouverture du PEQ en accord avec les seuils d’immigration
Rattrapage
Les demandes acceptées pour plusieurs années
Réouverture du PEQ en accord avec les seuils d’immigration
Pour promouvoir la justice climatique et la décarbonation de l’économie
Rattrapage
Nouveau collectif pour l’action environnementale
Pour promouvoir la justice climatique et la décarbonation de l’économie
Blessée Victoria Mboko contrainte d'abandonner en 8e de finale
Rattrapage
Tournoi du Queen’s Club
Blessée Victoria Mboko contrainte d'abandonner en 8e de finale
La collection de vins d’un homme de Blainville détruite sans explication
Rattrapage
Dix ans de procédures sans fondement
La collection de vins d’un homme de Blainville détruite sans explication
«Ça m'interpellait beaucoup d'entrer dans un jeu sans artifice»
Rattrapage
Film français Qui brille au combat
«Ça m'interpellait beaucoup d'entrer dans un jeu sans artifice»
«Il n'y avait pas d'analyse de risques pour de bien évaluer les projets»
Rattrapage
Rapport de la VG sur la filière batterie
«Il n'y avait pas d'analyse de risques pour de bien évaluer les projets»
«On sent l’excitation dans la ville, tout le monde est habillé en vert»
Rattrapage
Mondial 2026
J-1 avant le départ du mondial de soccer
«On sent l’excitation dans la ville, tout le monde est habillé en vert»