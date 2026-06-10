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Guerre au Moyen-Orient

Les États-Unis déclenchent de nouvelles frappes en Iran

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juin 2026 17:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Les États-Unis déclenchent de nouvelles frappes en Iran
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Les États-Unis ont confirmé de nouvelles frappes contre l'Iran, mercredi après-midi, en réponse à des incidents impliquant un hélicoptère et des négociations jugées lentes.

Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet avec l'animateur Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Les États-Unis on repris les frappes sur l'Iran, mercredi après-midi;
  • On discute de la potentielle la réplique iranienne, le rôle d'Israël, et la possibilité d'une escalade militaire, notamment contre des alliés pétroliers des États-Unis;
  • Donald Trump a aussi évoqué le projet Freedom pour sécuriser le détroit d'Ormuz et la protection de millions de barils de pétrole;
  •  Bill Gates a exprimé des regrets devant le Congrès concernant sa rencontre avec Jeffrey Epstein.

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