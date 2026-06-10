La Loi sur les médias sociaux sécuritaires, un projet de loi sur la sécurité numérique visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux jeunes de moins de 16 ans, a été présentée mercredi.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

Pour superviser le tout, on crée la Commission de la sécurité numérique du Canada.

Le projet, soutenu par 75 % des Canadiens, soulève des enjeux de vie privée, liberté d’expression et efficacité, tout en s’inspirant de l’exemple australien.

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