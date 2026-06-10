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Loi sur les médias sociaux sécuritaires

Quelle est la capacité réelle d'appliquer les interdictions?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juin 2026 17:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Quelle est la capacité réelle d'appliquer les interdictions?
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

La Loi sur les médias sociaux sécuritaires, un projet de loi sur la sécurité numérique visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux jeunes de moins de 16 ans, a été présentée mercredi.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

Pour superviser le tout, on crée la Commission de la sécurité numérique du Canada.

Le projet, soutenu par 75 % des Canadiens, soulève des enjeux de vie privée, liberté d’expression et efficacité, tout en s’inspirant de l’exemple australien.

Les autres sujets abordés

  • La position de Donald Trump sur l’Accord Canada–Mexique–États-Unis;
  • Les pressions américaines pour des concessions sur l’alcool.

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