Réouverture du PEQ

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, François Bonnardel, a annoncé la réouverture tant attendue du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour certains candidats.

À compter du 2 juillet prochain et jusqu’au 31 octobre, les personnes qui respectaient les exigences du PEQ avant sa fermeture, le 19 novembre 2025, pourront déposer une demande.

Dans un second temps, le gouvernement permettra aussi à ceux qui ont accumulé deux ans de travail ou qui ont obtenu un diplôme admissible après le 19 novembre de formuler une demande.

Il faudra entre deux et trois ans, selon le ministre, pour traiter les dossiers tout en respectant les seuils de 29 000 immigrants économiques par année.

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau se pencher sur le sujet, mercredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.