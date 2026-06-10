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Réouverture du PEQ

«C'est l'art de remettre la pâte à tarte dans le tube»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juin 2026 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est l'art de remettre la pâte à tarte dans le tube»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, François Bonnardel, a annoncé la réouverture tant attendue du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour certains candidats.

À compter du 2 juillet prochain et jusqu’au 31 octobre, les personnes qui respectaient les exigences du PEQ avant sa fermeture, le 19 novembre 2025, pourront déposer une demande.

Dans un second temps, le gouvernement permettra aussi à ceux qui ont accumulé deux ans de travail ou qui ont obtenu un diplôme admissible après le 19 novembre de formuler une demande.

Il faudra entre deux et trois ans, selon le ministre, pour traiter les dossiers tout en respectant les seuils de 29 000 immigrants économiques par année.

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau se pencher sur le sujet, mercredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

«C'est l'art de remettre la pâte à tarte dans le tube. Le PEQ en est une brillante illustration. Quelle erreur a faite le gouvernement d'abolir le PEQ! Ils en ont payé un prix politique. Mais François Bonnardel, il n'a donné aucune garantie que toutes les demandes vont être acceptées. Alors, combien, quel pourcentage seront acceptés? Tout ça pour te dire que le gouvernement a l'air un peu fou, en tentant de réparer les pots qu'il a lui-même cassés.»

Nathalie Normandeau

Autre sujet abordé: 

  • Le Parti libéral du Québec de Charles Milliard recule de cinq points dans le sondage Synopsis-La Presse.

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