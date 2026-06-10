Dix ans de procédures sans fondement

Un homme d'affaires de Blainville, qui possédait une vaste sélection de vins rares a vu sa collection de 219 bouteilles saisie et détruite pour des soupçons de revenus non déclarés non avérés.

Après dix ans de procédures intentées par l’Agence du revenu du Québec et de cotisations fiscales prélevées, le juge décide finalement que l’enquête de la société d’État a été bâclée.

Cette histoire a démontré des lacunes dans le traitement du dossier de cet homme, causées par les représentants de l’Agence du revenu du Québec.

De plus, la collection de bouteilles de vin qu’on lui avait retirée de manière préventive n’a jamais pu lui être restituée, puisqu’elle a été détruite par la SAQ.

Écoutez le journaliste d’enquête Vincent Larouche revenir sur cette affaire, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.