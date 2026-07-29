Le «Lug nut challenge» fait des dommages

Une nouvelle tendance popularisée sur les réseaux sociaux inquiète dans plusieurs régions de la province et pousse les policiers à faire enquête.

Baptisée «Lug nut challenge», elle consiste à dévisser les boulons des véhicules sans que les propriétaires soient au courant.

Cette mauvaise blague a déjà causé cinq accidents à Magog, mais des cas ont aussi été repérés dans d’autres régions du Québec.

Écoutez le journaliste du 107.7 Estrie, Jean-François Desaulniers et Judith Desmeules, journaliste au Soleil, faire le point, mercredi, au micro de Catherine Brisson.

À Québec, on se penche sur le cas d’une serveuse congédiée par texto qui demande 10 000 dollars à son ancien employeur.