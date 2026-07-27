Mort d'un mineur à Shawinigan

Une chasse à l’homme est en cours en Mauricie, où Philippe Benoit, 41 ans, est recherché par la Sûreté du Québec à Shawinigan, après la découverte d’un corps mineur à Saint-Georges de Champlain.
La découverte du véhicule du suspect au camping du Lac-aux-Sables a rapidement intensifié les recherches dans ce secteur. Des chiens pisteurs, des drones et de nombreux patrouilleurs sont mobilisés pour tenter de localiser l'individu.
Écoutez la journaliste du 106,9 Mauricie, Gabrielle Pichette faire le point sur cette chasse à l'homme, lundi, au Midi.
Source: Sûreté du Québec
Description physique de l'individu:
Taille : 1 m 66 (5 pi 5 po)
Poids : 45 kg (100 lb)
Cheveux : Châtains
Yeux : Pers
La Sûreté du Québec demande aux personnes qui apercevraient Philippe Benoit de ne pas entrer en contact avec lui,
et de communiquer avec le 911. Toute information pouvant permettre de retrouver l'individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.