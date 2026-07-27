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Mort d'un mineur à Shawinigan

La chasse à l'homme se poursuit pour retrouver Philippe Benoit

par 98.5 | Modifié le 27 juillet 2026 à 13:14

La chasse à l'homme se poursuit pour retrouver Philippe Benoit
un homme de 41 ans recherché à Shawinigan à la suite de la découverte d'un corps mineur à Saint-Georges-de-Champlain. / Adobe Stock

À écouter

En lien avec la mort d'un mineur: Philippe Benoit en cavale à Shawinigan

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
0:00
3:08

Une chasse à l’homme est en cours en Mauricie, où Philippe Benoit, 41 ans, est recherché par la Sûreté du Québec à Shawinigan, après la découverte d’un corps mineur à Saint-Georges de Champlain.

La découverte du véhicule du suspect au camping du Lac-aux-Sables a rapidement intensifié les recherches dans ce secteur. Des chiens pisteurs, des drones et de nombreux patrouilleurs sont mobilisés pour tenter de localiser l'individu.

Écoutez la journaliste du 106,9 Mauricie, Gabrielle Pichette faire le point sur cette chasse à l'homme, lundi, au Midi.

Sûreté du Québec

Source: Sûreté du Québec

Description physique de l'individu:

Taille : 1 m 66 (5 pi 5 po)
Poids : 45 kg (100 lb)
Cheveux : Châtains
Yeux : Pers

La Sûreté du Québec demande aux personnes qui apercevraient Philippe Benoit de ne pas entrer en contact avec lui,
et de communiquer avec le 911. Toute information pouvant permettre de retrouver l'individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

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