Mort d'un mineur à Shawinigan

Une chasse à l’homme est en cours en Mauricie, où Philippe Benoit, 41 ans, est recherché par la Sûreté du Québec à Shawinigan, après la découverte d’un corps mineur à Saint-Georges de Champlain.

La découverte du véhicule du suspect au camping du Lac-aux-Sables a rapidement intensifié les recherches dans ce secteur. Des chiens pisteurs, des drones et de nombreux patrouilleurs sont mobilisés pour tenter de localiser l'individu.

Écoutez la journaliste du 106,9 Mauricie, Gabrielle Pichette faire le point sur cette chasse à l'homme, lundi, au Midi.