L’augmentation des cas de désinformation scientifique, notamment sur les réseaux sociaux, inquiète les médecins partout dans le monde.

Dernièrement, la croisière aux prises avec des cas de hantavirus a donné lieu à beaucoup de spéculations, mais aussi à la circulation de fausses nouvelles relatives à un traitement ou alors à la mise en place d'un confinement pour la population.

D’autres produits ou traitements sont souvent la cible des réseaux sociaux, comme la crème solaire ou encore les vaccins.

Écoutez Dr David Smadja, praticien en hématologie biologique à l’Hôpital Georges-Pompidou de Paris et professeur à la Faculté de Santé de l’Université Paris Cité, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, il faut que tous les professionnels de la santé sortent de leur laboratoire pour sensibiliser et rendre la science accessible à tous, et ainsi éviter la propagation d’autres fausses informations.