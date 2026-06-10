 Aller au contenu
Désinformation scientifique

«Il va falloir qu'on lutte pour expliquer ce que c'est, la science et la santé»

par 98.5

0:00
13:45

Entendu dans

Radio textos

le 10 juin 2026 11:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Il va falloir qu'on lutte pour expliquer ce que c'est, la science et la santé»
Quelles sont les solutions pour contrer la désinformation scientifique? / zinkevych/ Adobe Stock

L’augmentation des cas de désinformation scientifique, notamment sur les réseaux sociaux, inquiète les médecins partout dans le monde.

Dernièrement, la croisière aux prises avec des cas de hantavirus a donné lieu à beaucoup de spéculations, mais aussi à la circulation de fausses nouvelles relatives à un traitement ou alors à la mise en place d'un confinement pour la population.

D’autres produits ou traitements sont souvent la cible des réseaux sociaux, comme la crème solaire ou encore les vaccins.

Écoutez Dr David Smadja, praticien en hématologie biologique à l’Hôpital Georges-Pompidou de Paris et professeur à la Faculté de Santé de l’Université Paris Cité, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, il faut que tous les professionnels de la santé sortent de leur laboratoire pour sensibiliser et rendre la science accessible à tous, et ainsi éviter la propagation d’autres fausses informations.

Vous aimerez aussi

Des enfants dénudés à leur insu: «Les victimes sont sidérées»
Lagacé le matin
Des enfants dénudés à leur insu: «Les victimes sont sidérées»
0:00
11:03
Patrick Lagacé à la PDG de la DPJ: «J'ai un peu de misère à vous croire»
Lagacé le matin
Patrick Lagacé à la PDG de la DPJ: «J'ai un peu de misère à vous croire»
0:00
4:23
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«Je pense que Justin Trudeau est plus à l'aise sur un tapis rouge»
Rattrapage
Doit-il agir comme célébrité ou ex-PM?
«Je pense que Justin Trudeau est plus à l'aise sur un tapis rouge»
Garantie de bon fonctionnement des électros: tout ce qui va changer
Rattrapage
Attendre au 5 octobre pour acheter?
Garantie de bon fonctionnement des électros: tout ce qui va changer
Progression de la maladie de Lyme au Québec: comment adapter nos comportements?
Rattrapage
Changements climatiques
Progression de la maladie de Lyme au Québec: comment adapter nos comportements?
Le chaos de la consigne au Québec: un goulot d'étranglement
Rattrapage
Files d'attente et la frustration des citoyens.
Le chaos de la consigne au Québec: un goulot d'étranglement
Attacher son animal en voiture: un réflexe vital trop négligé
Rattrapage
La moitié des propriétaires ne le font pas
Attacher son animal en voiture: un réflexe vital trop négligé
Le Parti québécois pourrait-il faire dérailler le projet de TGV?
Rattrapage
Des coûts pharaoniques
Le Parti québécois pourrait-il faire dérailler le projet de TGV?
Le mystère du Mary Celeste: «De la bouillie pour les chats» -Christian Page
Rattrapage
Énigme maritime
Le mystère du Mary Celeste: «De la bouillie pour les chats» -Christian Page
4% de commission: la réalité cachée des courtiers immobiliers
Rattrapage
Guerre des taux
4% de commission: la réalité cachée des courtiers immobiliers
Horloge biologique et diagnostic choc: le parcours secret de la fertilité
Rattrapage
Documentaire «C’est pour quand, les enfants?»
Horloge biologique et diagnostic choc: le parcours secret de la fertilité
Commission des courtiers: «Moi, je pense que 4 %, c'est pas exagéré»
Rattrapage
Vente et achat de maisons
Commission des courtiers: «Moi, je pense que 4 %, c'est pas exagéré»
Surmenage et adrénaline: quand le corps tire la sonnette d’alarme
Rattrapage
Le Boys Club
Surmenage et adrénaline: quand le corps tire la sonnette d’alarme
Les deuils invisibles: ces pertes qui brisent le cœur en silence
Rattrapage
Des pertes douloureuses
Les deuils invisibles: ces pertes qui brisent le cœur en silence
Boissons énergisantes: un projet de loi nécessaire, selon Gaétan Barrette
Rattrapage
Interdiction de la vente aux moins de 16 ans
Boissons énergisantes: un projet de loi nécessaire, selon Gaétan Barrette
«Le corps s'adapte... tu lui fais une demande, il va s'adapter» -Josée Lavigueur
Rattrapage
41 ans de passion
«Le corps s'adapte... tu lui fais une demande, il va s'adapter» -Josée Lavigueur