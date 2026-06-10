Acheter local ou moins cher?

Nicolas Duvernois analyse l’impact du boycott des alcools américains à la SAQ, soulignant une hausse de 38% des ventes de vin québécois et une croissance de 119 % des spiritueux québécois, principalement le whisky, en 2025.
Il explique que la SAQ a versé 1,4 milliard de dollars au gouvernement du Québec, avec des ventes stables à 4,2 milliards, et que les tendances de consommation évoluent vers des produits locaux, bio et faibles en alcool.
Écoutez Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, mercredi à Radio textos.
Il insiste sur l’importance de soutenir l’économie locale, malgré des prix plus élevés, et sur la complexité des statistiques du marché.
«L'économie, c'est un jeu d'équipe, puis quand quelqu'un attaque notre économie, on est tous perdants. Donc, si on ne fait rien, même si c'est symbolique, le boycott [...] je trouve que c'est vraiment abdiquer.»