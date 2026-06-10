Acheter local ou moins cher?

Nicolas Duvernois analyse l’impact du boycott des alcools américains à la SAQ, soulignant une hausse de 38% des ventes de vin québécois et une croissance de 119 % des spiritueux québécois, principalement le whisky, en 2025.

Il explique que la SAQ a versé 1,4 milliard de dollars au gouvernement du Québec, avec des ventes stables à 4,2 milliards, et que les tendances de consommation évoluent vers des produits locaux, bio et faibles en alcool.

Écoutez Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, mercredi à Radio textos.

Il insiste sur l’importance de soutenir l’économie locale, malgré des prix plus élevés, et sur la complexité des statistiques du marché.