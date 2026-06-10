Doit-il agir comme célébrité ou ex-PM?

Justin Trudeau et Katy Perry ont une fois de plus fait parler d'eux dans une apparition publique lors du festival Tribeca 2026.

L'ancien premier ministre a notamment tenu la fesse de sa compagne lors d'une prise de photo, ce qui mène à la question: Monsieur Trudeau doit-il «honorer sa fonction» d'ex-Premier ministre et se garder une petite gêne ou est-il 100% libre de faire ce qu'il veut?

Selon Patrick Howe, de la firme Consulat RP, Justin Trudeau est devenu lui-même une célébrité et «il en profite».

À son avis, il y a un équilibre à trouver entre porter ses habits d'ancien chef d'État et se présenter comme le conjoint d'une vedette internationale.

Écoutez Patrick Howe, président de la firme de relations publiques Consulat RP, analyser l'image de l'ancien premier ministre à Radio textos.