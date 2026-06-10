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Doit-il agir comme célébrité ou ex-PM?

«Je pense que Justin Trudeau est plus à l'aise sur un tapis rouge»

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 10 juin 2026 10:44

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Je pense que Justin Trudeau est plus à l'aise sur un tapis rouge»
Justin Trudeau et Katy Perry sont apparus publiquement au festival Tribeca, à New York. / La Presse Canadienne / Charles Sykes / Invision / AP

Justin Trudeau et Katy Perry ont une fois de plus fait parler d'eux dans une apparition publique lors du festival Tribeca 2026.

L'ancien premier ministre a notamment tenu la fesse de sa compagne lors d'une prise de photo, ce qui mène à la question: Monsieur Trudeau doit-il «honorer sa fonction» d'ex-Premier ministre et se garder une petite gêne ou est-il 100% libre de faire ce qu'il veut?

Selon Patrick Howe, de la firme Consulat RP, Justin Trudeau est devenu lui-même une célébrité et «il en profite».

À son avis, il y a un équilibre à trouver entre porter ses habits d'ancien chef d'État et se présenter comme le conjoint d'une vedette internationale.

Écoutez Patrick Howe, président de la firme de relations publiques Consulat RP, analyser l'image de l'ancien premier ministre à Radio textos.

«Il est allé à Davos, quand même, le forum économique avec Katy Perry, il y a quelques mois. J'ai lu son discours, j'ai pas été ébloui par la profondeur de son propos, mais je pense qu'il avait trouvé une espèce de juste milieu. Il était accompagné de sa nouvelle compagne, une célébrité internationale, mais il essayait de s'acquitter encore de ses anciennes fonctions et ça n'a pas été très heureux. Je pense qu'il est plus à l'aise sur un tapis rouge.»

Patrick Howe

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