Nouvelles en rafale

La Caisse de dépôt et placement du Québec acquiert 100 % de la concession de l’autoroute 25 pour 280 millions de dollars, avec des revenus générés par le péage.

La loi Gabie-Renaud, permettant aux femmes de consulter les antécédents judiciaires de leur partenaire, sera adoptée par l’Assemblée nationale, nécessitant l’embauche de 30 policiers pour traiter 10 000 demandes.

Mélanie Joly évoque une entente de 10 milliards sur dix ans pour les infrastructures au Québec.

Enfin, le débat sur le TGV oppose le Parti québécois, Ottawa et le maire de Laval.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de différents points chauds de l'actualité, mardi midi.