Finale de la saison 4 ce dimanche

À l'approche de la grande finale de Survivor Québec ce dimanche, l'animateur Patrice Bélanger a dévoilé les coulisses de l'émission, révélant notamment un rituel de jeûne extrême qu'il s'impose par respect pour les participants sur l'île.

L'animateur révèle notamment des secrets de coulisses du tournage et partage son analyse des trois finalistes de la saison, soit Isabelle, Catherine et Jean-Marie.

Écoutez l'animateur de Survivor Québec, Patrice Bélanger, partager son analyse des trois finalistes de la quatrième saison au Québec maintenant.