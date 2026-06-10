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La première ministre poursuit sa montée

Sondage défavorable au PLQ: «M. Milliard s’est enfargé dans ses pinceaux»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 juin 2026 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Sondage défavorable au PLQ: «M. Milliard s’est enfargé dans ses pinceaux»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Dans son Tour d’horizon de l’actualité, mercredi, l’animateur Patrick Lagacé analyse le sondage Synopsis pour La Presse.

En baisse de cinq points de pourcentage, le chef du Parti libéral, Charles Milliard, perd de nombreuses plumes, notamment par ses positions ambiguës sur la protection du français, estime-t-il.

Il y aurait donc un «effet Milliard» à la baisse pour le PLQ, ainsi qu’un «effet Fréchette», pour la première ministre du Québec, de nouveau en hausse dans ce coup de sonde.

Écoutez Patrick Lagacé décortiquer l’actualité du jour dans son Tour d’Horizon, à l’émission Lagacé le matin.

«M. Milliard s'est enfargé dans ses pinceaux. Sur toute la question de la protection du français, il a [notamment] dit: “Oui, je peux vous le dire en français, en anglais, en espagnol, dans les deux langues officielles”. Il y a une langue officielle au Québec et c'est le français. Toute la question aussi sur la clause de dérogation, il avait des positions pas très claires, qui ont fini, semble-t-il, par le rattraper.»

Patrick Lagacé

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