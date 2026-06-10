Un cycliste de 38 ans est toujours dans un état critique après avoir été happé mardi après-midi, dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve.

Il aurait été frappé par une première voiture, aurait été projeté dans les airs, pour ensuite être happé par une deuxième voiture, qui roulait en sens inverse.

On ne connaît toujours pas les circonstances exactes du premier impact, souligne Bénédicte Lebel.

Écoutez la chronique judiciaire, à ce sujet, de Bénédicte Lebel, mercredi, au micro de l’animateur Patrick Lagacé.

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