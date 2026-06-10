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Hochelaga-Maisonneuve

Frappé par deux voitures: un cycliste entre la vie et la mort

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 juin 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Frappé par deux voitures: un cycliste entre la vie et la mort
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un cycliste de 38 ans est toujours dans un état critique après avoir été happé mardi après-midi, dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve.

Il aurait été frappé par une première voiture, aurait été projeté dans les airs, pour ensuite être happé par une deuxième voiture, qui roulait en sens inverse.

On ne connaît toujours pas les circonstances exactes du premier impact, souligne Bénédicte Lebel.

Écoutez la chronique judiciaire, à ce sujet, de Bénédicte Lebel, mercredi, au micro de l’animateur Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Deux jeunes blessés dans une agression armée à Boucherville;
  • Pas de nouveau procès pour l’ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille.

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